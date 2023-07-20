Набабкин назвал рекордсмена по штрафам в ЦСКА

Защитник столичного ЦСКА Кирилл Набабкин назвал игрока команды, который получил больше всего штрафов. Им оказался полузащитник Алан Дзагоев.

«Мой друг – Дзага – получал самый большой штраф в ЦСКА. Думаю, в целом он больше всех их заплатил за всю историю ЦСКА», - передает слова защитника издание «Чемпионат».

Напомним, что Дзагоев защищал цвета «армейского» коллектива с 2008 по 2022 год. В настоящий момент Алан находится без клуба.

В минувшем сезоне полузащитник выступал за казанский «Рубин». 33-летний хавбек принял участие в 20 поединках Первой лиги, записав на свой счет три голевые передачи.