Семак: «Сегодня утром обменялись с Черчесовым сообщениями»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Фенерцвароша» после разгромного поражения от «Клаксвика» в Лиге чемпионов.

«День сложился не так, как хотелось всем нам, такова тренерская доля. Сегодня утром обменялись с ним сообщениями. Мы понимаем, насколько сложна и непредсказуема работа тренера», - рассказал Семак для «Матч ТВ», добавив, что находится с Черчесовым на связи и они часто общаются.

Напомним, что Черчесов возглавлял «Фенерцварош» на протяжении последних полутора лет карьеры – с декабря 2021 года.

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