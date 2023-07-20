Гранат: «Черчесов будет востребован и в Европе, и в России»

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат поделился мнением об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Если брать всю работу Станислава Саламовича в клубе, то увольнение незаслуженное. Я уверен, что он и в Европе, и в России будет востребован», - приводит слова Владимира издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Ференцварош» проиграл фарерскому «Клаксвику» (0:0, 0:3) в стартовом раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Черчесов занимал пост главного тренера команды с декабря 2021 года. Он приводил клуб к двум чемпионским титула и победе в Кубке Венгрии.