Защитник «Краснодара» Егор Сорокин с большой вероятностью покинет свой клуб этим летом.

Как сообщает портал «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники, в кубанском клубе не рассчитывают на игрока обороны. Речь идёт о главном тренере «быков» Владимире Ивиче.

Напомним, что Сорокин является игроком «Краснодара» уже на протяжении четырёх лет. Он пополнил состав южан в 2019 году, перейдя из казанского «Рубина». В минувшем сезоне в его активе всего 11 матчей и три оформленных голевых передачи.

Новый сезон РПЛ «Краснодар» начнёт завтра. В гостях «быки» сыграют против столичного «Динамо», старт встречи – в 19:00, московское время.