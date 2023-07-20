Уткин - об увольнении Черчесова: «Это фиаско»

Популярный блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на увольнение российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Черчесов уволен, иного ждать не стоило, это фиаско. У него должны быть предложения из Польши», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Черчесов был отправлен в отставку после сенсационного вылета «Ференцвароша» из Лиги чемпионов. В первом раунде отбора чемпион Венгрии неожиданно уступил фарерскому «Клаксвику» (0:0, 0:3).

Российский специалист приводил команду к золотым медалям в местном чемпионате и победе в Кубке страны.