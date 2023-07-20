Зелимхан Бакаев: «Моё дело — работать, доказывать и ждать своего шанса»

Игрок атаки питерского «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о своём текущем положении в команде.

«Для развития всегда надо что‑то исправлять, работать над собой. Хочу приносить результат и пользу своей команде. Меня всегда поддерживает наш тренерский штаб, мое дело — работать, доказывать и ждать своего шанса», - рассказал Бакаев «Матч ТВ».

Напомним, что Бакаев стал игроком «сине-бело-голубых» летом прошлого года, однако в минувшем сезоне он отметился лишь тремя голами во всех турнирах в составе своего клуба и был игроком скорее ротации, нежели основы.

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