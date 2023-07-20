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Корнеев: «Захарян может подписать улучшенный контракт с «Динамо», используя интерес из Европы»

20 Июля 2023 • 13:02 Комментировать (1)

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о возможном трансфере воспитанника московского «Динамо» Арсена Захаряна в европейский клуб.

«Думаю, никто никуда не собирается уезжать. Сейчас прекрасная возможность подписать новый улучшенный контракт, используя интерес иностранных клубов в своих целях», - передает слова Корнеева издание Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 37 поединках за «Динамо», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и десять голевых передач.

Контракт 20-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость Арсена оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Корнеев Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Cruyff
20 Июля 2023 в 13:12
вот на это и способны игрочишки не прогрессируют, а контракты увеличиваются только у нас в России такое инспекторам матчей зарплату а ж на 50 штук увеличивают а пенсионерам пенсию на 3 процента вот таковы реалии в нашей стране
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