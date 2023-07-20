Корнеев: «Захарян может подписать улучшенный контракт с «Динамо», используя интерес из Европы»

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о возможном трансфере воспитанника московского «Динамо» Арсена Захаряна в европейский клуб.

«Думаю, никто никуда не собирается уезжать. Сейчас прекрасная возможность подписать новый улучшенный контракт, используя интерес иностранных клубов в своих целях», - передает слова Корнеева издание Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 37 поединках за «Динамо», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и десять голевых передач.

Контракт 20-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость Арсена оценивается в 15 миллионов евро.