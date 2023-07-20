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Семак: «Марио Фернандес выйдет на поле уже в ближайших матчах»

20 Июля 2023 • 12:59 Комментировать
Пари НН
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Зенит
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22.07 15:15

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о физическом состоянии своего нового подопечного – бразильского защитника Марио Фернандеса.

«Марио — профессионал. Время без игровой практики и игрового тонуса добавляет сложности, но его профессионализм и желание, с которым он работает, позволят увидеть его на футбольном поле уже в ближайших матчах», - цитирует Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что Фернандес официально объявлен новичком «Зенита» на текущей неделе. Знаменитый футболист подписал контракт с клубом по схеме «1+1».

Первый матч нового сезона РПЛ зенитовцы проведут в гостях против нижегородского «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Марио Фернандес
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