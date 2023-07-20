Борис Игнатьев: «Любой клуб РПЛ заинтересован в Черчесове»

Известный футбольный специалист Борис Игнатьев поделился мнением о возможном возвращении Станислава Черчесова в российский чемпионат.

«Черчесов захочет немного отдохнуть от футбола. Проблем с трудоустройством у него не будет. Черчесов - один из лучших российских тренеров, любой клуб РПЛ заинтересован в нем», - приводятся слова Игнатьев на станицах «РБ Спорта».

Об отставке Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша» было объявлено в среду, 19 июля. Россиянина уволили из-за неудачного выступления команды в Лиге чемпионов. В первом отборочном раунде венгры уступили «Клаксвику» (0:0, 0:3).