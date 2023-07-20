Семак - о Малкоме: «Игрок сам принимает решение, где ему продолжать карьеру»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался относительно информации о возможном уходе бразильского нападающего Малкома. Интерес к игроку проявляет саудовский «Аль-Хиляль».

«К новости относимся нормально, то, что многие клубы интересуются нашими игроками. Что касается игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою карьеру», - передает слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за Малкома 50 миллионов евро, а самому игроку предложить 18 млн в год.

Бразилец выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. В прошлом сезоне форвард отметился 26 голами в 33 поединках.