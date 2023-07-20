Хаджи видит в увольнении Черчесова политическую подоплёку

Бывший администратор столичного «Спартака» Александр Хаджи считает, что в нашумевшем увольнении Станислава Черчесова из венгерского «Ференцвароша» есть не сколько спортивная, сколько политическая подоплёка.

«Мне не понятно, почему тренера уволили лишь из-за одного матча. При нём команда дважды стала чемпионом Венгрии и вроде все было в порядке, но мы всей кухни не знаем. Возможно, тут замешана общая тенденция убирать российских спортсменов с Запада», - рассуждает Хаджи для «Матч ТВ».

Напомним, что Станислав Черчесов был уволен после разгромного поражения «Ференцвароша» от «Клаксвика» (Фарерские острова) – 0:3. Матч прошёл в рамках первого квалификационного раунда ЛЧ.