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Хаджи видит в увольнении Черчесова политическую подоплёку

20 Июля 2023 • 12:49 Комментировать

Бывший администратор столичного «Спартака» Александр Хаджи считает, что в нашумевшем увольнении Станислава Черчесова из венгерского «Ференцвароша» есть не сколько спортивная, сколько политическая подоплёка.

«Мне не понятно, почему тренера уволили лишь из-за одного матча. При нём команда дважды стала чемпионом Венгрии и вроде все было в порядке, но мы всей кухни не знаем. Возможно, тут замешана общая тенденция убирать российских спортсменов с Запада», - рассуждает Хаджи для «Матч ТВ».

Напомним, что Станислав Черчесов был уволен после разгромного поражения «Ференцвароша» от «Клаксвика» (Фарерские острова) – 0:3. Матч прошёл в рамках первого квалификационного раунда ЛЧ.
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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Александр Хаджи
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