Набабкин – о Дзагоеве: «Могли «напихать» друг другу, пойти в подкат, влететь»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вспомнил об игре с Аланом Дзагоевым, который защищал цвета московского клуба с 2008 по 2022 год. Напомним, сейчас полузащитник выступает за казанский «Рубин».

«Могли на тренировке «напихать» друг другу, пойти в подкат, влететь. Только выходим за поле: «Ну чё ты разорался?» Потом две секунды проходит, и мы идём чай пить», – сказал Набабкин в беседе с изданием «Чемпионат».

Дзагоев провёл прошлый сезон во втором дивизионе чемпионата России, где отметился тремя голами в двадцати матчах. В составе «армейцев» Алан трижды становился чемпионом России, как и Кирилл Набабкин.