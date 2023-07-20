Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Набабкин – о Дзагоеве: «Могли «напихать» друг другу, пойти в подкат, влететь»

20 Июля 2023 • 12:42 Комментировать

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вспомнил об игре с Аланом Дзагоевым, который защищал цвета московского клуба с 2008 по 2022 год. Напомним, сейчас полузащитник выступает за казанский «Рубин».

«Могли на тренировке «напихать» друг другу, пойти в подкат, влететь. Только выходим за поле: «Ну чё ты разорался?» Потом две секунды проходит, и мы идём чай пить», – сказал Набабкин в беседе с изданием «Чемпионат».

Дзагоев провёл прошлый сезон во втором дивизионе чемпионата России, где отметился тремя голами в двадцати матчах. В составе «армейцев» Алан трижды становился чемпионом России, как и Кирилл Набабкин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Алан Дзагоев Кирилл Набабкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
14:11 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Большая вероятность, что Черчесов возглавит клуб РПЛ»
14:07 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» сообщили, где продолжит карьеру Конате
14:00 · Россия. Премьер-лига
Петржела советует Черчесову вернуться в РПЛ
14:00 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Спартака» Медина может сыграть с «Оренбургом»
13:53 · Россия. Премьер-лига
«Фейеноорд» отказался платить за Захаряна больше 8 млн евро
13:51 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Тень Черчесова теперь висит над всеми тренерами клубов из топ-8 РПЛ»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Набабкин: «Непонятно, как Россия не вышла из группы на Евро-2012»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил тренерский уровень Черчесова
13:42 · Россия. Премьер-лига
В «Фрозиноне» отказались от услуг Кокорина
13:38 · Россия. Премьер-лига
Набабкин назвал рекордсмена по штрафам в ЦСКА
13:35 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Сегодня утром обменялись с Черчесовым сообщениями»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Черчесов будет востребован и в Европе, и в России»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Сорокин покинет «Краснодар» этим летом слухи
13:23 · Россия. Премьер-лига
Уткин - об увольнении Черчесова: «Это фиаско»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Зелимхан Бакаев: «Моё дело — работать, доказывать и ждать своего шанса»
Все новости
Рекомендуем