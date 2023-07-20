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Гладилин – об увольнении Черчесова: «Он без работы не останется» эксклюзив

20 Июля 2023 • 14:30 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

«Я не видел игру, но проиграть Фарерам - это грубая ошибка. Видимо, были какие-то недоработки, раз после этого сразу последовало увольнение. Несмотря на то, что он удачно выступал в чемпионате, его уволили… Значит, у него были ошибки. Так просто не увольняют, венгры разбираются в футболе.

Он профессиональный тренер, и я думаю, что без работы не останется. У него и агенты есть», — сказал Гладилин.


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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Валерий Гладилин РПЛ
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