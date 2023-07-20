Кечинов: «Черчесов может получить предложение из РПЛ»

Футбольный эксперт Валерий Кечинов предположил где может продолжить карьеру Станислав Черчесов. Российского специалиста уволили из «Ференцвароша» после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Черчесова можно будет увидеть в РПЛ. Станислав Саламович доказал, что он топовый российский тренер. Ему точно будет сделано предложение из хорошего клуба», - передает слова Кечинова издание «Чемпионат».

Напомним, что под руководством Черчесова «Ференцварош» дважды становился чемпионом Венгрии. Также в активе коллектива из Будапешта одна победа в Кубке страны.