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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван главный арбитр первого матча в новом сезоне РПЛ

20 Июля 2023 • 12:34 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Кирилл Левников рассудит московское «Динамо» и «Краснодар» в стартовом матче сезона РПЛ-2023/24. Помогать ему будут линейные арбитры Егор Болховитин и Дмитрий Ермаков, резервный судья встречи — Алексей Сухой.

Напомним, что стартовый матч нового сезона Премьер-лиги пройдёт завтра, 21 июля на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00, время московское.

В минувшем сезоне «бело-голубые» финишировали в РПЛ на девятой строчке., их южные гости – на шестой.

Неизменным чемпионом России на протяжении последних пяти сезонов является питерский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Кирилл Левников
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