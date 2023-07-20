Назван главный арбитр первого матча в новом сезоне РПЛ

Кирилл Левников рассудит московское «Динамо» и «Краснодар» в стартовом матче сезона РПЛ-2023/24. Помогать ему будут линейные арбитры Егор Болховитин и Дмитрий Ермаков, резервный судья встречи — Алексей Сухой.

Напомним, что стартовый матч нового сезона Премьер-лиги пройдёт завтра, 21 июля на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00, время московское.

В минувшем сезоне «бело-голубые» финишировали в РПЛ на девятой строчке., их южные гости – на шестой.

Неизменным чемпионом России на протяжении последних пяти сезонов является питерский «Зенит».