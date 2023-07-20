Кечинов: «Увольнение Черчесова абсолютно несправедливое»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался насчет отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Ференцварош» с Черчесовым становился дважды чемпионом Венгрии. Увольнение абсолютно несправедливое, потому что человек добывал для клуба трофеи», - приводит слова Кечинова издание «Чемпионат».

Черчесов тренировал «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под руководством российского специалиста команда дважды становилась чемпионом Венгрии и один раз выиграла кубок страны. До работы в команде из Будапешта Станислав Саламович возглавлял сборную России.