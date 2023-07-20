Мостовой – об увольнении Черчесова: «Вылететь от команды, у которой население 10 тысяч – немного кошмар»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша». Причиной отставки стало домашнее поражение в квалификации к Лиге чемпионов 0:3 от «Клаксвика», который является чемпионом Фарерских Островов.

«Удивила отставка Черчесова. Но Станислав сам понимает, что это кошмар немного — вылететь от команды, у которой население 10 тысяч», – приводит слова Мостового издание «Чемпионат».

Александр при этом допустил, что в скором времени Черчесов может возглавить клуб из Российской премьер-лиги. Напомним, Станислав ранее возглавлял в РПЛ московское «Динамо» и ряд других клубов.