Мостовой: «Возможно, увидим Черчесова в РПЛ»

Бывший полузащитник испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой дал комментарий касательно отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Удивила отставка Черчесова. Возможно, увидим его в РПЛ. Некоторые люди по два-три раза ходили в разные команды», - передает слова Мостового издание «Чемпионат».

Черчесов был отправлен в отставку после вылета «Ференцвароша» из Лиги чемпионов. В первом раунде квалификации команда уступила по сумме двух матчей «Клаксвику» (0:0, 0:3).

Под руководством российского тренера команда из Будапешта два раза становилась чемпионом Венгрии.