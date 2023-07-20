Набабкин: «При Федотове в ЦСКА есть чёткое понимание того, к чему мы идём»

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о положительных чертах главного тренера команды Владимира Федотова, под руководством «которого» армейцы в прошлом сезоне финишировали на втором месте в чемпионате России.

«У всех чёткое понимание, к чему идём, к чему стремимся. Все знают, как мы будем действовать тактически, под каждого соперника тренер придумывает ходы», – цитирует Набабкина «Чемпионат».

Напомним, Федотов до прихода в ЦСКА возглавлял «Сочи». В своём дебютном сезоне во главе ЦСКА Владимир выиграл Кубок России. Отставание в чемпионате от первого места составило 12 очков.