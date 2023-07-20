Булыкин назвал трёх игроков РПЛ, от которых ждёт прогресса

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, от каких футболистов клубов РПЛ ждет прогресса в следующем сезоне.

«В новом сезоне должны появиться новые звезды. Жду прогресса от Тюкавина, Пиняева и Чалова. Хочется, чтобы ребята здорово проявляли себя и становились лучшими», - цитирует Булыкина издание «РБ Спорт».

Напомним, что новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует в ближайший уик-энд. По итогам прошлой кампании чемпионом страны стал петербургский «Зенит», завоевавший титул в пятый раз подряд. Серебряные награды выиграл московский ЦСКА, а бронзовые – «Спартак».