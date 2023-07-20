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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал трёх игроков РПЛ, от которых ждёт прогресса

20 Июля 2023 • 11:54 Комментировать

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, от каких футболистов клубов РПЛ ждет прогресса в следующем сезоне.

«В новом сезоне должны появиться новые звезды. Жду прогресса от Тюкавина, Пиняева и Чалова. Хочется, чтобы ребята здорово проявляли себя и становились лучшими», - цитирует Булыкина издание «РБ Спорт».

Напомним, что новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует в ближайший уик-энд. По итогам прошлой кампании чемпионом страны стал петербургский «Зенит», завоевавший титул в пятый раз подряд. Серебряные награды выиграл московский ЦСКА, а бронзовые – «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин
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