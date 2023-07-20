Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

«После первого тайма 0:3 Фарерам, было ясно, что его уволят. Какое будущее? Думаю, что в Россию вернётся, а куда ему ещё возвращаться?

Саудовская Аравия? Ну, уже туда забрали Жезуса и других топовых тренеров. Но если возьмут будет хорошо. Почему нет?» - сказал Селюк.

19 июля «Ференцварош» на домашней арене проиграл команде из Фарерских островов «Клаксвику» со счётом 0:3. Венгерская команда из-за этого вылетела из Лиги чемпионов, а спустя несколько минут стало известно об отставке Черчесова. Ранее сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» сообщило, что российский специалист может возглавить команду из Саудовской Аравии.