Тимофеев высказался о цели «Ахмата» на следующий сезон

Хавбек грозненского «Ахмата» Артём Тимофеев рассказал о целях своей команды на следующий сезон.
«Нет желания опускать планку, хотим выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Но пока никто из руководства никаких целей перед нами не ставил», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что по итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Ахмат» финишировал на пятом месте в турнирной таблице.
Тимофеев принял участие в 26 матчах чемпионата России в минувшей кампании. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и одну результативную передачу.
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