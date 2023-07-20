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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тимофеев высказался о цели «Ахмата» на следующий сезон

20 Июля 2023 • 11:30 Комментировать

Хавбек грозненского «Ахмата» Артём Тимофеев рассказал о целях своей команды на следующий сезон.

«Нет желания опускать планку, хотим выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Но пока никто из руководства никаких целей перед нами не ставил», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что по итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Ахмат» финишировал на пятом месте в турнирной таблице.

Тимофеев принял участие в 26 матчах чемпионата России в минувшей кампании. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Тимофеев Ахмат
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