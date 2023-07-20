Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис оценил шансы Черчесова вернуться в РПЛ

20 Июля 2023 • 11:17 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении Станислава Черчесова в чемпионат России.

«Можем ли увидеть Черчесова в РПЛ? Всё возможно. Думаю, сейчас возьмёт паузу, если будут предложения, будет рассматривать. Надо отдохнуть, переосмыслить, что и как», - приводит слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

Напомним, что «Ференцварош» под руководством Черчесова провалился в квалификации Лиги чемпионов, вылетев от «Клаксвика» (0:0, 0:3). Под руководством 59-летнего наставника команда из Будапешта дважды становилась чемпионом Венгрии и раз выиграла кубок страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
12:28 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Увольнение Черчесова абсолютно несправедливое»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – об увольнении Черчесова: «Вылететь от команды, у которой население 10 тысяч – немного кошмар»
12:06 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» - «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России – 21 июля 2023
12:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Возможно, увидим Черчесова в РПЛ»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Набабкин: «При Федотове в ЦСКА есть чёткое понимание того, к чему мы идём»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал трёх игроков РПЛ, от которых ждёт прогресса
11:30 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев высказался о цели «Ахмата» на следующий сезон
11:17 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис оценил шансы Черчесова вернуться в РПЛ
10:57 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев оценил свои шансы вернуться в «Спартак»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Чавеса ответил, может ли «Зенит» перехватить игрока у «Динамо»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Набабкин: «Я продлил контракт ещё на сезон, хотя хотелось на пять лет»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Набабкин: «При Березуцких в ЦСКА обязательно надо было носиться и дорабатывать»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Маляров: «На стадионе «Пари НН» нет атмосферы»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв – об увольнении Черчесова: «Он не смог настроить команду перед важным матчем»
10:02 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» предложило 5 млн евро за бразильского защиника
Все новости
Рекомендуем