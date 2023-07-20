Канчельскис оценил шансы Черчесова вернуться в РПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении Станислава Черчесова в чемпионат России.

«Можем ли увидеть Черчесова в РПЛ? Всё возможно. Думаю, сейчас возьмёт паузу, если будут предложения, будет рассматривать. Надо отдохнуть, переосмыслить, что и как», - приводит слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

Напомним, что «Ференцварош» под руководством Черчесова провалился в квалификации Лиги чемпионов, вылетев от «Клаксвика» (0:0, 0:3). Под руководством 59-летнего наставника команда из Будапешта дважды становилась чемпионом Венгрии и раз выиграла кубок страны.