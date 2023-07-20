Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном уходе нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«Малком, Вендел и Барриос – три основных игрока. Кузяев уже ушёл, Вендел тоже где-то потерялся. Малком под вопросом, и остаётся только Барриос и всё. Мне нравится молодой защитник Ренан, да, он ещё ошибается, потому что молодой. Но в нём определённо что-то есть. Это не Эракович из «Црвены Звезды». «Зенит» отпустил Малкома, у него центр поля разваливается с учётом ухода Кузяева, и Вендел непонятно где. Посмотрим, может там возьмут кого-то ещё лучше, чем Малком.

Его надо продавать в любом случае. Пока Саудовская Аравия может заплатить, надо избавляться, потому что больше просто никто никогда не заплатит. Малком уже потерял мотивацию, и его надо менять», — сказал Селюк.