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Селюк: «Малкома надо сейчас продавать, потому что больше уже не дадут» эксклюзив

20 Июля 2023 • 12:20 Комментировать

Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном уходе нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«Малком, Вендел и Барриос – три основных игрока. Кузяев уже ушёл, Вендел тоже где-то потерялся. Малком под вопросом, и остаётся только Барриос и всё. Мне нравится молодой защитник Ренан, да, он ещё ошибается, потому что молодой. Но в нём определённо что-то есть. Это не Эракович из «Црвены Звезды». «Зенит» отпустил Малкома, у него центр поля разваливается с учётом ухода Кузяева, и Вендел непонятно где. Посмотрим, может там возьмут кого-то ещё лучше, чем Малком.

Его надо продавать в любом случае. Пока Саудовская Аравия может заплатить, надо избавляться, потому что больше просто никто никогда не заплатит. Малком уже потерял мотивацию, и его надо менять», — сказал Селюк.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Селюк РПЛ трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе Саудовская Аравия
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