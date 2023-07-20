Тимофеев оценил свои шансы вернуться в «Спартак»

Хавбек грозненского «Ахмата» Артём Тимофеев в беседе с представителями СМИ ответил на вопрос о возможном возвращении в столичный «Спартак».

«Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Понимаю, что в клубе делают ставку на молодежь, а мне уже 29. Не думаю, что меня позовут обратно», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Тимофеев пополнил ряды «Ахмата» летом 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024.

В минувшем розыгрыше РПЛ полузащитник провел 26 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.