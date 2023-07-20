Черчесов уволен: в каком клубе окажется российский специалист

Станислав Черчесов уволен из венгерского «Ференцвароша». Невероятное событие случилось после поражения от фарерского клуба «Клаксвик» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается разобраться в причинах увольнения и спрогнозировать дальнейшую карьеру Станислава Саламовича.

У каждого свой «Кошице»

Известный журналист Василий Уткин верно подметил, что у каждого российского наставника есть свой «Кошице». Стоимость «Ференцвароша» оценивается в 53,5 млн евро, его соперник «Клаксвик» стоит 2,7 млн евро. При этом большинство игроков фарерского клуба имеет основную работу, а в футбол играет в свободное время. Можно хоть ежегодно выигрывать чемпионат Венгрии, но главное для «Ференцвароша» – это успех в Еврокубках, в частности в Лиге чемпионов. Об этом говорил и сам СтаниславЧерчесов, когда только пришёл в одну из лучших команд Восточной Европы. Участие в групповой стадии главного клубного турнира Старого Света оценивается в 20 млн евро. И это минимум, без учёта призовых за победы и ничьи. Конечно, потеря большей части финансов в поединке с клубом, который во второй раз в своей истории вышел во второй раунд Лиги чемпионов, вызывает вопросы у руководства «Ференцвароша».

И если в первом матче против команды из Фарерских островов нулевая ничья выглядела как недоразумение, то поражение, да ещё и крупное, в ответном матче дома стало настоящим шоком для венгерских фанатов. Отметим, что Станислав Саламович не стал подавать в отставку лично. Не выдержали столь невероятного конфуза боссы клуба. В общем Черчесов не уходит в отставку сам, так было и в сборной России.

Карьера и трофеи

«Ференцварош» стал для Станислава Саламовича десятым клубом в тренерской карьере. Ни в одном из клубов он не задерживался больше двух лет. Дольше всего проработал в сборной России – почти пять лет. При этом весьма интересна география тренера: два австрийских клуба, одна из лучших команд Польши, извечный чемпион Венгрии, московские «Спартак» и «Динамо» и середняки чемпионата России. Практически в каждой из стран Черчесов добивался титулов. Становился чемпионом и обладателем Кубка в Польше и Венгрии, выигрывал серебряные медали с «красно-белыми» в России, делал заслуженными мастерами спорта игроков сборной России.

Куда теперь?

Буквально недавно наставник сам говорил о том, что ему предлагали вариант работы в Саудовской Аравии. Вполне реальный вариант сегодня для Черчесова и его команды, в которую входят Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче. Старт сезона в ПРО-лиге намечен на 11 августа, поэтому вариант продолжения карьеры на Востоке есть, но… он минимальный. До старта чемпионата Саудовской Аравии, как и большинства остальных мировых чемпионатов, остаётся меньше месяца. РПЛ и вовсе стартует на днях. Поэтому наиболее очевиден вариант с паузой в карьере до зимы. У Черчесова так было после ухода из «Спартака». После увольнения в августе 2008 из «красно-белых» Станислав Саламович оказался в сочинской «Жемчужине» в декабре 2010, выждав полтора года. После ухода из сборной России в июле 2021 года Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.

Увольнение из «Ференцвароша» – это повод задуматься о своих взглядах на игру, на себя. Черчесов уже не в первый раз отменно начинает, а затем, надевая «корону на голову», получает 3:0 от команды с Фарерских островов. Никто, конечно же, не отменяет названные выше достижения тренера. Однако работа в Европе, учитывая текущую геополитическую обстановку, практически закрыта для Черчесова, кроме, возможно, Турции, но вряд ли его там будут ждать. После ухода из сборной России Станислава Саламовича были готовы «приютить» в ЦСКА и «Локомотиве», рассматривали наставника всерьёз в «Динамо». Поэтому предположим, что Черчесов будет вариант номер один для любого клуба РПЛ, который первым расстанется с главным тренером. Либо наставник окажется в Саудовской Аравии уже в скором времени.

Тренерская карьера Станислава Черчесова выглядит следующим образом