Агент Чавеса ответил, может ли «Зенит» перехватить игрока у «Динамо»

Футбольный агент Клаудио Курти, который представляет интересы полузащитника Луиса Чавеса, высказался касательно переговоров по переходу игрока в РПЛ. Интерес к мексиканцу проявляет московское «Динамо».

«Может ли «Зенит» перехватить Чавеса у «Динамо»? Предложений от них не поступало. Это будет сложно», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Динамо» согласовало с Чавесом контракт до середины 2027 года. В прошлом сезоне футболист провел 42 поединка за «Пачуку» во всех турнирах, записав на свой счет три гола и пять результативных передач.