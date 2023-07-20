Набабкин: «Я продлил контракт ещё на сезон, хотя хотелось на пять лет»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин дал понять, что хотел бы продлить свой контракт с московским клубом на пять лет. Напомним, нынешнее соглашение россиянина с «армейцами» заканчивается в конце следующего сезона.

«Я продлил контракт ещё на сезон, хотя хотелось на пять лет, ха-ха. Заканчивать мне точно не хочется. Мне нравится доказывать самому себе, что ещё могу», – сказал защитник в беседе с изданием «Чемпионат».

36-летний Набабкин в прошлом сезоне забил один гол в Российской премьер-лиге в 22 матчах. Ветеран «армейцев» выступает за команду с 2010 года и с тех пор трижды выигрывал чемпионат.