Набабкин: «При Березуцких в ЦСКА обязательно надо было носиться и дорабатывать»

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин поделился воспоминаниями о методах тренировок братьев Березуцких. Напомним, Алексей и Василий ранее входили в тренерский штаб «армейцев», а первый успел поработать главным наставником в сезоне-2021/22.

«Березуцкие «пихали» жёстче всех. Когда играли в дыр-дыр на тренировке, то обязательно надо было носиться, дорабатывать, иначе получишь: «Какого хрена вы стоите?», – приводит слова Набабкина «Чемпионат».

Под руководством Алексея Березуцкого ЦСКА в сезоне-2021/22 финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.