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Маляров: «На стадионе «Пари НН» нет атмосферы»

20 Июля 2023 • 10:20 Комментировать

Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров поведал о впечатлениях от игры за «Пари НН».

«Я играл на их стадионе - атмосферы нет. Может, 30 человек кричат. Ультрас «Волги» и «Нижнего Новгорода» отказались болеть за новообразованный клуб. Им неинтересно», - передает слова футболиста издание Sport24.

Маляров защищал цвета нижегородского коллектива с 2020 по 2021 год. За этот временной отрезок Кирилл принял участие в 34 поединках, в которых не оформил результативных действий.

За «Балтику» защитник выступает с прошлого года. В минувшей кампании Маляров отметился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кирилл Маляров Пари НН
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