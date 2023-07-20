Пономарёв – об увольнении Черчесова: «Он не смог настроить команду перед важным матчем»

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша». Напомним, причиной увольнения россиянина послужило поражение 0:3 от «Клаксвика» 0:3 в квалификации к Лиге чемпионов

«Честно говоря, я очень удивлен. Сочувствую Станиславу. Что ж, получается, проиграли чемпиону Фарерских островов! И 0:3 проиграли», – цитирует Пономарёва Rusfootball.

Ранее Черчесов побеждал с «Ференцварошем» в чемпионате Венгрии. До этого Станислав возглавлял сборную России, с которой в 2018 году добрался до четвертьфинала чемпионата мира.