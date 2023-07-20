«Динамо» предложило 5 млн евро за бразильского защиника

Фланговый защитник Рубен Диас, который выступает на родине за «Атлетико Минейро», может перебраться в Российскую премьер-лигу. Об этом сообщил инсайдер Фабио Алейшо в своих соцсетях.

Интерес к 22-летнему южноамериканцу проявляет московское «Динамо». Столичный клуб сделал предложение по трансферу игрока в размере пяти миллионов евро.

Главной загвоздкой является то, что «Атлетико Минейро» хочет сохранить защитника до конца года, когда завершится сезон в Бразилии. «Динамо» же настаивает на трансфере Диаса этим летом.

Добавим, что в прошлом сезоне РПЛ «бело-голубые» заняли восьмое место.