Рианчо отреагировал на отставку Черчесова из «Ференцвароша»

Бывший наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на новость об отставке российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша». Венгры вылетели из квалификации Лиги чемпионов, уступив «Клаксвику» по сумме двух матчей (0:0, 0:3).

«Не понимаю, почему Черчесова уволили сейчас. У него за два сезона - два чемпионства. Сможет ли Черчесов остаться в Европе? Возможно, да», - приводит слова испанца издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Станислав Саламович занимал пост главного тренера «Ференцвароша» с 2021 года. Под руководством российского специалиста команда дважды выигрывала чемпионат Венгрии и становилась обладателем кубка страны.