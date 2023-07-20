Колыванов оценил перспективы «Динамо» в новом сезоне

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о перспективах команды Марцела Лички в новом сезоне.

«Надеюсь, что с приходом Лички игра поменяется в лучшую сторону. В любом случае если взять этот сезон, то, надеюсь, «Динамо» выступит более уверенно», - передает слова Колыванова издание Metaratings.ru.

По итогам прошлого сезона динамовцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице. Под занавес сезона с поста главного тренера «бело-голубых» уволен сербский наставник Славиша Йоканович. Руководить командой будет бывший наставник «Оренбурга» Марцел Личка.