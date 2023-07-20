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Колыванов оценил перспективы «Динамо» в новом сезоне

20 Июля 2023 • 09:19 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о перспективах команды Марцела Лички в новом сезоне.

«Надеюсь, что с приходом Лички игра поменяется в лучшую сторону. В любом случае если взять этот сезон, то, надеюсь, «Динамо» выступит более уверенно», - передает слова Колыванова издание Metaratings.ru.

По итогам прошлого сезона динамовцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице. Под занавес сезона с поста главного тренера «бело-голубых» уволен сербский наставник Славиша Йоканович. Руководить командой будет бывший наставник «Оренбурга» Марцел Личка.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Колыванов Марцел Личка
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