Дьяков оценил шансы «Динамо» в борьбе с «Зенитом»

Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков подлился мнением о перспективах «бело-голубых» в следующем сезоне.

«Динамо» рановато думать о чемпионстве и о «Зените», надо поближе к тройке место занять. На сегодняшний день я не знаю, кто может составить «Зениту» конкуренцию», - передает слова Виталия Metaratings.ru.

Напомним, что «Динамо» неудачно выступило в минувшем сезоне Российской премьер-лиги, финишировав лишь на восьмом месте. По ходу сезона с поста главного тренера команды был уволен сербский специалист Славиша Йоканович. Вместо него работать с «бело-голубыми» будет экс-рулевой «Оренбурга» Марцел Личка.