Как футбольные фанаты устрашали игроков команд

Футбольный мир неоднозначен. Здесь есть масса историй, когда вчерашний кумир сегодня становился изгоем, а всему виной лишь неординарное решение о переходе из одной команды в другую. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о тех случаях, когда фанатское сообщество подвергало обструкции своего футболиста.

Мы отрежем три пальца

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович – без пяти минут игрок французского «ПСЖ». 23-летний серб, чья футбольная карьера зарождалась в белградском «Партизане», готов пополнить ряды столичного клуба. Влахович уже согласовал пятилетний контракт на 11 млн евро в год. Туринский клуб просит за нападающего 75 млн евро. Но вот фанатская группировка парижан не готова его принять. «Тебе здесь не рады. И мы дадим об этом знать!» – примерно такими выражениями встретило его агрессивно настроенное парижское сообщество. Вице-чемпион и обладатель Кубка Сербии сезона-2015/16 до этого аналогичной обструкции подвергся при предыдущем переходе из «Фиорентины» в «Ювентус». «Ты – дерьмовый горбун», «Твоя охрана тебя не спасёт. Всё кончено, цыган!» – так тогда встречали будущего парижанина.

Уберите граффити

После десяти сезонов, проведённых в армейском клубе, и, казалось, вот уже анонсированном возвращении в стан ЦСКА, Фернандес в итоге «спарашютировал» на берега Невы. Проведя год в родной Бразилии, Марио, имеющий также и российское гражданство, дополнил список уроженцев этой южноамериканской страны в составе «Зенита». Неслучайно часть болельщиков обратилась с требованием убрать граффити с Фернандесом со стен фасада на стадионе «ВЭБ Арены» в Москве. Причём Марио публично объяснил причину принятия столь неординарного решения: в ЦСКА ему предложили платить часть отступных предыдущему клубу «Интернасьоналу» лично.

Артём Дзюба наступает на шарф «Спартака»

Воспитанник столичного клуба Артём Дзюба из-за взрывного и неуёмного характера поменял немало клубов, стран и городов – от Томска до Тулы, от Турции до почти состоявшейся Сербии. Но самым знаковым его переходом значится уход из «Спартака» в питерский «Зенит». Разумеется, столь глобальный переход не остался незамеченным фанатской братией. Тем более что масла в огонь подливал и сам Артём. Уже будучи игроком питерского клуба, перед матчем со своей бывшей командой он якобы неосторожно наступил на шарф «красно-белых».

Освистали в Мариинке

Ещё один игрок, совершивший двойной переход из Питера в Москву и обратно, – Владимир Быстров. На берегах Невы к Владимиру относились весьма неприязненно. На чествовании команды в Мариинском театре его начали освистывать, и команда, посовещавшись, покинула театр. Ещё был баннер, где была объявлена благодарность игроку «Анжи» Одилу Ахмедову за то, что тот нанёс травму Владимиру. После второго перехода в «Зенит» Быстров два раза станет чемпионом России, станет лидером, и это несколько сгладит отношение трибун к своему воспитаннику, который начал перемещаться без сопровождения охраны.

Капитан должен быть итальянских кровей

Марио Балотелли недолюбливала определённая группа итальянских болельщиков после того, как он стал надевать повязку капитана национальной сборной Италии. Неоднократно итальянские тиффози оскорбляли Марио из-за тёмного цвета кожи. Сам футболист тоже не отличался идеальным поведением, допуская выходки на поле и за его пределами. Возможно, и даже более чем вероятно, именно поэтому в его адрес сыпались оскорбления на почве расизма.

Каталония должна быть независимой

От защитника сборной Испании и «Барселоны» Херард Пике были в восторге на его родине. Его ценили не только как футболиста, но и как человека с чувством юмора. Высказывания Пике в адрес «Реала» цитировались и прибавляли веса и без того именитому футболисту. Но стоило ему активно выступить за отделение Каталонии, как вчерашний кумир стал изгоем. Полиция не успевала снимать угрожающие баннеры во время тренировок с участием Пике. Про оскорбления и говорить не приходится. Пике даже публично заявил, что готов не ехать на чемпионат мира в Россию, если может быть проблемой для национальной сборной, и что решение властей направить полицию в Каталонию стало худшим за последние 40 лет…

Тем не менее стоит признать, что неоднозначная реакция трибун не только становилась причиной перехода футболиста в другой клуб, но впоследствии порой даже сближала противоборствующие стороны.

Константин Лицин