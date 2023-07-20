Агент Барбоза: «Уход Малкома будет потерей для «Зенита»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном уходе бразильского нападающего Вендела из петербургского «Зенита». Интерес к южноамериканцу проявляет саудовский «Аль-Хиляль».

«Это будет потерей для «Зенита». Но если сделка будет реальной, у клуба будет достаточно много денег, чтобы найти игрока такого же уровня», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

Напомним, что Малком перешел в «Зенит» из каталонской «Барселоны» летом 2019 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 30 миллионов евро.