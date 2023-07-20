Сампаоли хочет видеть Вендела в своём клубе

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел близок к переезду в чемпионат Бразилии. Новым местом работы полузащитника может стать «Фламенго».

Как стало известно Coluna do Fla, в подписании игрока лично заинтересован главный тренер бразильского коллектива Хорхе Сампаоли. Ранее появилась информация, что Вендел мечтает играть за «Фламенго», поскольку более за эту команду с раннего детства.

25-летний футболист выступает за «сине-бело-голубых» с октября 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость Вендела оценивается в 24 миллиона евро.