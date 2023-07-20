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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Набабкин: «ЦСКА может побороться с «Зенитом» за титул»

20 Июля 2023 • 08:25 Комментировать

Защитник столичного ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Потерпели обидное поражение, потому что играли хорошо. Мы выглядели лучше соперника. Матч дал нам ощущение, что с «Зенитом» сможем бороться за титул», - передает слова защитника издание «Чемпионат».

Напомним, что поединок состоялся в минувший уик-энд и завершился поражением ЦСКА (0:0, 4:5 – по пенальти).

В минувшем сезоне «армейский» клуб стал серебряным призером Российской премьер-лиги, а также триумфатором Кубка страны. В финале ЦСКА победил «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Кирилл Набабкин
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