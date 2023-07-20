Вендел хочет перейти только в один клуб

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел по-прежнему заинтересован в продолжении карьеры в чемпионате Бразилии. Игрок хотел бы перейти во «Фламенго», об этом сообщает инсайдер Вене Касагранде.

Вендел желает перейти именно во «Фламенго» из-за того, что команда из Рио-де-Жанейро является его любимым клубом с детства. В связи с этим полузащитник мечтает надеть футболку «красно-чёрных».

Действующий трудовой договор Вендела с петербургским клубом рассчитан до середины 2027 года. В прошлом сезоне бразилец поучаствовал в 25 поединках РПЛ, отметившись восемью голами и тремя ассистами.