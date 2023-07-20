​Орещук: «Все научились играть в футбол»

Футбольный агент Роман Орещук не удивился произошедшему с российским тренером Станиславом Черчесовым, которого уволили из венгерского «Ференцвароша» после скандального поражения от клуба с Фарерских островов. По словам Орещука, поражение, хоть и является неожиданным, вполне объяснимо прогрессом, которого добились в последнее время команды из, казалось бы, совсем нефутбольных мест.

- Слабых команд уже практически не осталось. Все научились в футбол играть. Результат неожиданный, - заявил агент в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что команда Черчесова, сыграв первый матч на Фарерах по нулям, в ответном пропустила у себя дома три мяча и проиграла, что называется, с большим треском.