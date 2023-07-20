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Писареву нравится состав «Спартака»

20 Июля 2023 • 06:03 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака» Николай Писарев признался, что ему очень нравится состав клуба, от которого он надеется увидеть борьбу за чемпионский титул. Писарев дал несколько простых советов наставнику клуба - испанскому специалисту Гильермо Абаскалю.

- Имея такой состав, Абаскаль должен выводить футболистов на пик формы. Очень хороший состав и очень укомплектованный. Просто футболистов нужно правильно подготовить физически, расставить правильно, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в первом туре начинающегося российского чемпионата московский клуб примет дома «Оренбург».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Николай Писарев
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