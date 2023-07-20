Писареву нравится состав «Спартака»

Бывший нападающий московского «Спартака» Николай Писарев признался, что ему очень нравится состав клуба, от которого он надеется увидеть борьбу за чемпионский титул. Писарев дал несколько простых советов наставнику клуба - испанскому специалисту Гильермо Абаскалю.

- Имея такой состав, Абаскаль должен выводить футболистов на пик формы. Очень хороший состав и очень укомплектованный. Просто футболистов нужно правильно подготовить физически, расставить правильно, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в первом туре начинающегося российского чемпионата московский клуб примет дома «Оренбург».