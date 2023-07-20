Терёхин прокомментировал увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

Станислава Черчесова «попросили» из венгерского «Ференцвароша», но бывший игрок московского «Динамо» Олег Терехин считает, что руководство клуба может поостыть и вернет Черчесова на работу. Он считает, что один матч не является показателем, особенно в свете всего проделанного Черчесовым для этого клуба.

- Он столько всего хорошего сделал для команды. И из-за одного матча отправить в отставку — непонятно это. Ну, может быть, президент клуба просто погорячился, а завтра остынет и снова возьмет Черчесова на работу, - цитирует слова Терехина Rusfootball.info.

Черчесов работал в венгерском клубе с декабря 2021 года.