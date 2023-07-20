Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин прокомментировал увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

20 Июля 2023 • 05:05 Комментировать

Станислава Черчесова «попросили» из венгерского «Ференцвароша», но бывший игрок московского «Динамо» Олег Терехин считает, что руководство клуба может поостыть и вернет Черчесова на работу. Он считает, что один матч не является показателем, особенно в свете всего проделанного Черчесовым для этого клуба.

- Он столько всего хорошего сделал для команды. И из-за одного матча отправить в отставку — непонятно это. Ну, может быть, президент клуба просто погорячился, а завтра остынет и снова возьмет Черчесова на работу, - цитирует слова Терехина Rusfootball.info.

Черчесов работал в венгерском клубе с декабря 2021 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Олег Терёхин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
06:03 · Россия. Премьер-лига
Писареву нравится состав «Спартака»
05:05 · Россия. Премьер-лига
Терёхин прокомментировал увольнение Черчесова из «Ференцвароша»
03:50 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА могут рассмотреть нового защитника в связи с травмой Дивеева слухи
03:24 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Если Малком уйдёт, то «Спартак» и ЦСКА будут претендовать на чемпионство»
03:14 · Кубок России
Тарасов озвучил амбициозные цели «Родины Медиа»
03:04 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Не удивлюсь, если Малком уйдёт из «Зенита»
02:19 · Россия. Премьер-лига
Смородская уже знает, что выиграет следующий чемпионат России
02:07 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Кузнецов: «Трудно угадать с конкурентами «Зенита»
19 Июля
23:58 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Сассуоло» не продал Рожерио в «Спартак» эксклюзив
21:54 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА допустили, что Дивеев будет прооперирован
21:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продвинулся в переговорах с «Тоттенхэмом», но Санчес хочет играть в еврокубках слухи
21:31 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, что не планируют подписывать новичков
21:18 · Россия. Премьер-лига
​Малком начнёт сезон в «Зените» 1
21:14 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЦСКА заявил, что у команды недобор футболистов
20:53 · Россия. Премьер-лига
​Миллер разнёс Медведева за договорённость с фанатами «Зенита» - источник
Все новости
Рекомендуем