Гранат: «Если Малком уйдёт, то «Спартак» и ЦСКА будут претендовать на чемпионство»

Российский футболист Владимир Гранат высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита».

По словам специалиста, если эта ситуация произойдёт, у «сине-бело-голубых» начнут возникать серьёзные проблемы на футбольном поле. Как пример Гранат привёл игру за Суперкубок России, когда «без Вендела и Кузяева у «Зенита» сразу [были] колоссальные проблемы».

«Если Малком уйдёт, то «Спартак» и ЦСКА будут претендовать на чемпионство. Ещё я слышал, что может уйти Клаудиньо», - приводит слова Граната «Чемпионат».

Футболист предположил, что бразильским спортсменам надоело выступать в РПЛ и захотелось перебраться в более сильный чемпионат, что, по его мнению, абсолютно нормально.