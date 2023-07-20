Петржела: «Не удивлюсь, если Малком уйдёт из «Зенита»

Чешский специалист Властимил Петржела поделился своим мнением о потенциальном уходе из «Зенита» бразильца Малкома.

«Я совсем не удивлюсь, если Малком уйдёт из «Зенита» этим летом. Раз позвали в Саудовскую Аравию. Это предложение достойно, чтобы как минимум рассмотреть его», - цитирует Петржелу «Чемпионат».

По словам специалиста, в чемпионат, в котором выступает один из лучших игроков мира, Криштиану Роналду, зовут футболистов из всех лучших клубов мира. «Сине-бело-голубые» в данном случае исключением не являются, считает Петржела.

Бывший тренер также добавил, что проблем у петербургского коллектива из-за ухода Малкома не возникнет.