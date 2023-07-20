Смородская уже знает, что выиграет следующий чемпионат России

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская уверена в том, что питерский «Зенит» снова станет чемпионом России - после того, как этот клуб выиграл пять предыдущих чемпионатов кряду. По ее словам, бросить перчатку клубу Сергея Семака не сможет никто.

- Говорить о конкуренции с «Зенитом» невозможно. Мы не увидим нового чемпиона в предстоящем сезоне РПЛ, это точно, - цитирует слова Смородской издание «Чемпионат».

Напомним, что новый сезон российского чемпионата начнется уже в пятницу, двадцать первого июля. В первом туре питерскому клубу предстоит сыграть в Нижнем Новгороде.