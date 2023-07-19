В прессе появилась информация о том, что «Спартаку» были предложены услуги нападающего Луки Йовича. В настоящий момент 25-летний серб выступает за «Фиорентину» - ранее он не смог заиграть в мадридском «Реале».

На вопрос о возможном переходе Луки Йовича в «Спартак» сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» ответил агент игрока - Фали Рамадани.

«У Луки контракт с «Фиорентиной», он остаётся», - сказал Рамадани.

Действующий контракт Луки Йовича с «Фиорентиной» рассчитан до конца июня 2024 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают сербского форварда в 8 миллионов евро.