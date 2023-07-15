Ловчев удивил Ду Кейроса

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев удивил новичка «Зенита» Ду Кейроса воспоминаниями об игре с его соотечественниками. По словам ветерана советского футбола, он пересекся с новичком питерской команды в городе на Неве и во время завтрака в отеле показал ему свои фото с Эйсебио, Роналдиньо и Мишелем Платини.

- И уж совсем не знали, что сказать, когда я рассказал им о своем участии в прощальном матче Гарринчи, - заявил Евгений Ловчев «Плеймейкеру».

Бразильскому новичку «Зенита» 23 года, он играет в полузащите. Контракт был подписан полгода назад, но вступил в силу только сейчас.