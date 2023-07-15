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Ловчев не верит в трансфер Карраскаля в «Спартака»

15 Июля 2023 • 14:26 Комментировать

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на появление в стане «красно-белых» экс-игрока ЦСКА Хесуса Медины.

- Это отнюдь не замена Квинси Промесу или кому-то еще, как характеризуют данный трансфер некоторые специалисты и болельщики, - заявил Ловчев «Плеймейкеру».

Известный в прошлом советский футболист добавил, что не верит в трансфер в «Спартак» еще одного «армейца», Хорхе Карраскаля. Он считает, что второй подряд переход в стан врага сделает руководство ЦСКА плохим для своих же болельщиков.

Сообщается, что 26-летний парагваец обошелся спартаковцам в шесть миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 11 мячей в 33 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Ловчев Хорхе Карраскаль Хесус Медина
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