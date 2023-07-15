Ловчев: «Давно минули те времена клятв верности одному-единственному клубу»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев не удивлён переходу защитника Марио Фернандеса в «Зенит», несмотря на то, что недавно бразилец клялся в вечной любви ЦСКА.

- Что касается самих футболистов, я уже неоднократно говорил, что давно минули те времена клятв верности одному-единственному клубу, - приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Знаменитый в прошлом футболист назвал только два исключения из правил - вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и голкипера «Динамо» Антона Шунина. В качестве обратного примера - Андрей Шевченко и Луиш Фигу. Первый целовал футболку «Челси» после дебютного гола, а португалец стал автором мегаскандального перехода из «Барселоны» в «Реал».